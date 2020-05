Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban sustine o conferinta de presa incepand cu ora 20.00, in care va anunta toate masurile de relaxare sociala care vor intra in vigoare pe data de 15 mai. Chiar daca Romania va iesi din starea de urgenta, revenirea la normalitatea se va face pas cu pas. Localitatile aflate in carantina…

- Orban a anunțat ca hotelurile vor fi deschise dupa 15 mai. Restaurantele raman inchise. Premierul Ludovic Orban a anunțat ce masuri care se vor lua dupa 15 mai dupa ce se termina starea de urgența. El a precizat ca restaurantele raman inchise, in schimb, se redeschid hotelurile. „Hotelurile vor fi deschise…

- Hotelurile si restaurantele se pregatesc intens si cred ca, in Romania, va fi turism incepand din 1 iunie, a declarat, sambata, presedintele Camerei de Comert Romano-Germane (AHK Romania), Dragos Anastasiu. "O perioada de timp, probabil ca nimic nu va mai fi la fel, dupa 15 mai. Hotelurile…

- Ministrul Economiei, Yolanda Diaz, are in vedere masuri de a reactiva forta de munca in doua etape care se vor extinde pana pe tot parcursul anului, iar aceasta avertizeaza ca hotelurile, barurile si restaurantele pot ramane inchise pana la Craciun.

- Cu toate ca localurile sunt inchise, exista și patroni care au gasit soluții de a vinde preparate culinare. Livrarile la domiciliu sau la serviciu sunt soluția de criza aleasa de unele restaurante pentru a mai acoperi macar o parte din pierderile pe care le inregistreaza in

- Marcel Vela, ministrul de Interne, a anuntat ca se suspenda activitatea de servire si consum al produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice organizata de restaurante, hoteluri și cafenele. Se suspenda zborurile catre Spania pentru 14 zile. Marți seara, ministrul Marcel Vela a anunțat…

- Marii hotelieri din Poiana Brasov nu au inchis, pana in prezent, unitatile de cazare pe care le detin, insa micile afaceri, pensiunile si restaurantele din statiune incep sa isi suspende, temporar, activitatea, a declarat, luni, pentru AGERPRES, Roxana Cojocea, presedinte al Asociatiei Turism Poiana…

- Franta, Spania, Ungaria si alte tari europene au declarat stare de urgenta din cauza coronavirusului, in Franta si Spania transportul intern a fost redus la jumatate, iar barurile, restaurantele si magazinele au fost inchise, iar Ungaria permite tranzitul strainilor doar pe anumite rute, potrivit…