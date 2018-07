Cum să faci răcoare în casă fără aer condiționat Vara, canicula, insomnii și stari de inconfort din cauza efectului de sauna din casa. Cu toții știm ce inseamna asta, mai ales daca nu avem aer condiționat. Iata cum putem sa ne racorim locuința. Daca nu suntem la mare sau la munte, lunile de vara in care temperaturile sunt extrem de ridicate ne provoaca disconfort și chiar insomnii. Iata cateva trucuri pentru a face racoare in casa fara aer condiționat, conform Brightside . Pastreaza o temperatura potrivita pe tot parcursul zilei Pentru a avea o temperatura potrivita in casa, trebuie sa aerisești in mod corect. Deschide ferestrele dimineața,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

