Cum sa faci moda sustenabila in Romania #interviu Dames.ro O mare parte din frumusetea si atractia curentului slow fashion din moda se concentreaza asupra povestilor din spatele marcilor si asupra creatorilor lor.



Dames este unul dintre brandurile de moda din Romania care produce piese vestimentare pentru femei intr-un mod etic si responsabil, la un pret corect, din materiale care au grija nu doar de pielea noastra, ci si de mediu.



Am stat de vorba cu Simona Ciobotaru, Manager si Creative Director Dames.ro, despre slow fashion, moda premium si cum putem sa ne autoeducam mai mult cu privire la moda produsa corect si calitativ, chiar… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

