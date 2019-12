Cum sa evitam neplacerile cu centrala termica in sezonul rece

Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul de incalzire a inceput deja de ceva timp, așa ca majoritatea persoanelor au pus centralele și sistemele de incalzire in funcțiune. Sunt insa și persoane care inca se gandesc sa-și achiziționeze un nou sistem de incalzire, din varii motive. Defecțiuni ale sistemului vechi, performanțe dezamagitoare…

- Mai multe scoli din judet au semnalat Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Suceava nevoia unitatilor de a suplimenta personalul nedidactic (ingrijitori, fochisti, supraveghetori, personal de curatenie, instalatori etc.).Inspectorul scolar general, prof. Gabriela Mihai, a mentionat ca odata cu ...

- Un barbat a fost ranit in urma exploziei unei centrale termice. Evenimentul s-a produs sambata seara, la o casa particulara din localitatea Cuzdrioara. Omul a fost surprins de deflagrația instalației de racire a unei centrale termice pe lemne. A fost preluat de un echipaj medical de ambulanța, cu arsuri…

- FOTO – Arhiva O explozie s-a produs sambata seara, in jurul orei 18:40, in incinta unei gospodarii din Cuzdrioara. Potrivit primelor informații, deflagrația s-a produs intr-o gospodarie situata pe strada simion Barnuțiu din Cuzdrioara, la cazanul unei centrale termice pe lemne. In urma apelului la 112,…

- Elevii cu dizabilitati si cadrele didactice care isi desfasoara activitatea la Centrul Scolar de Educatie Incluziva ‘Constantin Pufan’ din Vaslui stau de mai multe zile in frig, din cauza unor lucrari aflate in desfasurare la centrala termica a institutiei. Parintii elevilor s-au aratat nemultumiti…

- O razie a politistilor locali din Piatra Neamt, avind ca „tinta” cersetorii” a dus la descoperirea a doua locuinte improvizate: una intr-o centrala termica dezafectata si una intr-un fost post de paza. „Locatarii” au fost indrumati catre Centrul pentru persoane fara adapost din Speranta. „In data de…

- O femeie in varsta de 30 de ani si cei doi copii ai sai de un an, respectiv sapte ani au decedat intr-un incendiu care a izbucnit duminica seara in locuinta acestora din satul Savinesti, comuna Poiana...

- Compania de furnizare de energie E.ON ofera clientilor sai o varianta de contract care include asigurarea de interventii de urgenta la centrala termica si la instalatia electrica in maxim 6 ore de la sesizare, precum si servicii de verificare tehnica periodica