In general, serviciile de traduceri de manuale tehnice sunt solicitate in special de catre societațile comerciale. Exista și solicitari din partea persoanelor fizice dar acestea nu sunt frecvente și in general sunt reprezentate de solicitari ocazionale de traduceri de manuale de utilizare sau instrucțiuni ale unor dispozitive electrocasnice care au fost cumparate din strainatate și nu au versiunea in limba romana a manualului. Conform legislației din Romania toate manualele de utilizare trebuie traduse in limba romana.

In general societațile comerciale solicita servicii de traduceri tehnice…