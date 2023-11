Cum să belești o țară ca pe-o banană La o prima lectura, scenariul de film “Toate amantele președintelui,” scris de Eugen Șerbanescu și Sorin Roșca Stanescu, publicat intr-o carte cu același nume, pare a-i razbuna pe romanii care au votat masiv demiterea unui președinte și s-au trezit ca referendumul este invalidat, prin mecanisme oculte de putere. Lucrarea cuprinde scene incredibile din alcovul președintelui […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 25 octombrie 2023, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a ținut un discurs semnificativ cu ocazia Zilei Armatei Romaniei, desfașurat la Monumentul „Mormantul Ostașului Necunoscut” din Parcul Carol I, București.

- Zilele trecute, președintele Consiliului Județean Buzau a participat la manifestarile ocazionate de hramul municipiului Chișinau. Cu acest prilej, Petre Emanoil Neagu a mers și la pasajul subteran realizat cu fonduri din partea Consiliului Județean, in baza colaborarii de ani buni cu autoritațile din…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, i-a cerut sambata presedintelui Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, "sa continue si sa intensifice masurile pentru a restabili calmul si stabilitatea in Cisiordania" ocupata, potrivit unui comunicat al Departamentului de

- Fiul președintelui din Columbia va fi judecat, fiind acuzat de imbogațire ilicita și de spalare de bani. Președintele susține ca nu a știut despre activitațile fiului, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Nicolas Petro, fiul președintelui Columbia Gustavo Petro, va fi judecat intr-un proces de imbogațire…

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a avut astazi discuții cu medicii din Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc pentru a afla care sunt problemele cu care se confrunta și unde trebuie imbunatațiri sau modificari in funcționarea sistemului medical. El a tras și o serie de concluzii. Astfel,…

- Partidul de guvernamint Visul Georgian – Georgia Democrata a inaintat o cerere constituționala impreuna cu o cerere scrisa a 80 de deputați din majoritate de a lansa o procedura de demitere impotriva președintelui georgian Salome Zurabishvili la Curtea Constituționala. Luni mai devreme, comisia parlamentara…

- Inculparea lui Hunter Biden, cel mai probabil intr-un caz de deținere ilegala de arma in timp ce consuma droguri, vine in plin sezon electoral, cu un an inainte de alegerile prezidențiale in care tatal sau, Joe Biden, candideaza pentru un nou mandat, scriu BBC și Deutsche Welle. Fiul președintelui american…

- Magistrații Tribunalului București au decis, in cauza in care Iliuța Vasile – președintele Consiliului Județean Calarași – are calitatea de inculpat, ca persoanele vatamate care nu s-au prezentat la termenul din 28.08.2023, sa fie citate cu mandat de aducere la urmatorul termen de judecata. “Solutia…