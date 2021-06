Stiri pe aceeasi tema

- O faimoasa femeie de afaceri obișnuia sa spuna ca un parfum este ca „o haina, un fel de mesaj sau o prezentare politicoasa care se schimba in funcție de cine il poarta”. Și cu siguranța ca, daca stai sa iți amintești puțin, nu va fi dificil sa asociezi anumite arome cu oamenii din jurul tau. Iar dupa…

- Poate ca te-ai intrebat ce inseamna acesti termeni: cadastru si intabulare. In cele ce urmeaza te vom edifica si, in plus, te vom sfatui cum sa alegi cele mai bune servicii de cadstru si intabulare. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In aceasta perioada, petrecerile sunt restricționate de masurile impuse de autoritați, dar, de ziua copilului tau, poți organiza un grup de oameni dragi care sa-l sarbatoreasca. De asemenea, cațiva dintre prietenii acestuia pot participa pentru o atmosfera mai relaxata și potrivita pentru varsta copilului…

- Ori de cate ori ai chef sa comanzi ceva delicios și sa uiți de bucatarie și de gatit, tot ceea ce ai de facut este sa contactezi restaurantul tau preferat din Iași și sa comanzi preparatele mult dorite. Indiferent daca discutam despre micul dejun, pranz, cina sau pur și simplu despre un desert alaturi…

- Edi Iordanescu (42 de ani), antrenorul de la CFR Cluj, a oferit declarații dupa succesul echipei sale din Supercupa Romaniei. Ardelenii au trecut de FCSB in meciul pentru trofeu, 4-1 dupa loviturile de departajare, dupa 0-0 in timpul regulamentar. CFR Cluj este Supercampioana Romaniei! Mai multe detalii,…

- In urma cu cateva zile, Victor Socaciu a fost depistat cu noul coronavirus, fiind internat in stare grava la spital, dar acum vin vești noi despre starea de sanatate a artistului. Vedeta se recupereaza incet, dar sigur, insa apropiații nu iși dau voie sa se bucure pe deplin pana ce nu-l vad inapoi in…

- Luna aprilie vine cu o surpriza placuta pentru fetițele din Bistrița care vor sa fie aranjate și tratate ca niște prințese. Corina & Cotti Salon and Beauty Market de pe strada Crinilor Nr. 2 din Bistrița pune la dispoziția clienților sai un serviciu nou: tuns și aranjat pentru fetițe intr-un cadru de…

- Intr-o lume in care tehnologia atinge noi culmi și petrecem din ce in ce mai mult timp in mediul online, un website este cea mai importanta unealta pe care o poți folosi pentru a dezvolta afacerea ta. Este, intr-un fel sau altul, cea mai eficienta metoda de a promova afacerea pe care o deții, fie ca…