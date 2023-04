Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Șerban a trecut prin momente dificile, dupa ce medicii i-au spus ca numai un miracol o poate vindeca. De atunci, cantareața s-a apropiat mai mult de Dumnezeu și spune ca viața i s-a schimbat de cand a decis sa ia calea credinței.

- Gabriela Cristea a fost uimita sa afle ca Deea și Dinu Maxer divorțeaza dupa 18 ani de relație. Prezentatoarea a vorbit despre desparțirea celor doi, care ii sunt prieteni buni. Marți, 28 martie, Deea Maxer anunța pe rețelele de socializare ca relația cu Dinu a ajuns la final. Mulți au fost surprinși…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Rona Hartener a marturisit ca vrea sa se casatoreasca, dupa divorț, insa asta nu este o prioritate pentru ea. Artista și-a schimbat viața de cand a divorțat, iar acum este foarte fericita și are planuri mari de viitor. Iata ce a declarat cantareața in cadrul emisiunii!

- In urma cu aproximativ 12 ani, Carmen Șerban a fost diagnosticata cu cancer. Cantareața a reușit sa se vindece, insa momentele prin care a trecut au ingrijorat-o foarte tare. Intr-un interviu pentru Antena Stars, Carmen Șerban și-a deschis sufletul și a vorbit despre una dintre cele mai grele perioade…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Marisa Paloma a oferit un interviu emoționant despre fiica ei, Iris. Viața vedetei s-a schimbat radical de cand a adus-o pe lume pe micuța Iris, iar ea și soțul ei sut mai fericiți ca niciodata. Aceasta a mai spus ca iși dorește inca un copil. Iata ce declarații…

- Viața lui Connect-R s-a schimbat dupa ce s-a apropiat de credința și de Dumnezeu. El traiește altfel și recunoaște ca totul este mult mai bine. Intr-o postare pe rețelele de socializare, a marturisit ca il vede zilnic pe Dumnezeu care ii apare in fața.

- Marian Aliuța și-a lasat trecutul in spate și a decis sa mearga pe drumul credinței dupa ce și-a inșelat partenera de viața de mai multe ori. Fostul fotbalist a facut o mare schimbare și s-a apropiat de Dumnezeu. Mai multe informații, in exclusivitate pentru Antena Stars.