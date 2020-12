Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte s-a decis sa se desparta de sotul ei, Florin Pastrama, cel putin pentru o perioada. Vedeta spune ca problemele pe care le are barbatul in familie il afecteaza foarte mult, ba chiar devine violent, anunța romaniatv.net.„Sunt foarte multe lucruri pe care ar trebui sa le spun. Imi pare…

- Cei doi frumosi nebuni de la Eforie Sud au creat "Izoleta 1, sezonul 2, valul 2". Finalul starii de urgenta din Romania, in urma pandemiei de coronavirus, a coincis, in luna mai, cu episodul 10 ale izoletei. In vara acestui an, Catalin Ion a infiintat societatea "La Izoleteldquo; si a deschis, la Eforie…

- "PRO MOLDOVA este un partid tanar, de opoziție și al oamenilor liberi. Liberi sa vina in echipa, asumandu-și riscuri și critici, dar și liberi sa se retraga atunci cand nu mai sunt PRO MOLDOVA", asa a comentat liderul formatiunii plecarile colegilor din partid.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni seara, in cadrul unei conferințe de presa, ca alegerile parlamentare trebuie ținute in luna decembrie. „Alegerile parlamentare au fost stabilite conform legii si vor avea loc pe 6 decembrie iar in ce priveste gestionarea pandemiei, Parlamentul a aprobat o…

- Un tanar din Arges a fost condamnat definitiv la un an si opt luni de inchisoare cu suspendare pentru ca si-a santajat iubita cu fotografii compromitatoare ca s-o determine sa nu-l paraseasca, apoi le-a distribuit pe Facebook si Messenger unui numar de 5.000 de utilizatori.

- Ziarul Unirea O femeie infectata a parasit, fara acordul cadrelor medicale, Secția de Boli Infecțioase din Alba Iulia. S-a ales cu dosar penal In supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia a fost inregistrat la data de 07.10.2020 dosarul penal cu nr. 2546/P/2020, avand ca obiect savarsirea…

- In urma cu doi ani, Nicolae Botgros a devenit pentru primaoara tata, la 65 de ani, iar de atunci viața acestuia s-a schimbat total.Artistul, mai are un baiat, din casnicia anterioara, in varsta de 44 de ani.Acum, el a vorbit pentru prima oara despre fetița pe care o are cu solista AnișoaraDabija, femeia…

- Real Madrid a anunțat transferul lui James Rodriguez (29 de ani) la Everton. Dupa 6 ani, mijlocașul columbian parasește definitiv campioana Spaniei. A mai plecat o data, la Bayern Munchen, insa doar sub forma de imprumut. Acum, a fost convins de Everton sa paraseasca definitiv gruparea „blanco”. In…