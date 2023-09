Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie fara margini intr-o familie de clujeni. Doi soți au decedat intr-un cumplit accident in Grecia in timp ce se intorceau din concediu, copiii au fost și ei raniți, unul se afla in stare grava. Miercuri, la kilometrul 18 al Autostrazii Salonic-Serron din Grecia, a avut loc un accident rutier,…

- La data de 6 august 2023, in jurul orei 22.30, Politia Municipiului Onesti a fost sesizata prin 112, despre faptul ca, pe drumul comunal din Barsanesti, s a produs un accident de circulatie. La data de 6 august 2023, in jurul orei 22.30, Politia Municipiului Onesti a fost sesizata prin 112, despre faptul…

- Un nou accident rutier s-a produs pe „drumul morții” din Cluj, pe DN1 E60, intre Cluj-Napoca și Oradea. Un conducator auto a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a plonjat cu autovehiculul in curtea unui localnic din Negreni. La fața locului au fost trimiși pompierii de la Huedin pentru…

- Compania aeriana Wizz Air pare sa-și bata joc de calatorii sai. Dupa ce calatorii care trebuiau sa aterizeze la Cluj-Napoca, au fost dați jos din avion la Bologna pentru ca piloții erau obosiți, aceștia nici nu-și pot recupera banii, deoarece pe site-ul companiei arata ca zborul a aterizat cu bine la…

- La data de 17 iulie, in jurul orei 08.00, polițiștii au fost sesizați despre un accident rutier, produs in comuna clujeana Poieni, la intersecția dintre DN1 E60 și DJ764B. Mai exact, accidentul s-a produs in zona barierei de la Valea Draganului. Din primele verificari efectuate la fața locului, polițiștii…

- Ionuț Geana, fostul președinte al organizației de tineret a PSD Campia Turzii, stabilit in prezent la Cluj-Napoca, și-a lansat o campanie mediatica prin care intenționa sa-și lanseze candidatura pentru funcția de primar la Campia Turzii. Numai ca, apariția lui de ”nicaieri”, direct cu ideea ca ar putea…