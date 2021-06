Stiri pe aceeasi tema

- O tanara familie din Republica Moldova a fost distrusa miercuri dupa-amiaza pe un drum din județul Cluj și din impactul cu un TIR al mașinii in care se afla familia a scapat cu viața doar un baiețel, scrie Observator News, care are marturia camionagiului implicat in accident.Un tata de 29 de ani, mama,…

- Trei persoane, prntre care un copil de 6 ani, au murit, miercuri, pe un drum din Cluj, dupa ce o masina a lovit un camion, intre localitatile Morlaca si Hodis. Un baiat de 10 ani a fost dus la spital. Poliția a anunțat ca a deschis o ancheta, scrie Monitorul de Cluj. Accidentul grava a vut loc, miercuri,…

- Trei persoane, intre care un copil de 6 ani, au murit, miercuri, pe Drumul Național 1 E60, dupa ce o mașina a lovit un camion, intre localitațile Morlaca și Hodiș. Un baiat de 10 ani a fost dus la spital, potrivit Mediafax.

- Trei persoane au murit, miercuri, pe Drumul Național 1 E60, dupa ce o mașina a lovit un camion, intre localitațile Morlaca și Hodiș. Potrivit Poliției Cluj, accidentul s-a produs pe DN1 E60, la intersecția ...

- Un accident groaznic s-a produs pe DN1/E60 Huedin-Oradea, intre localitațile Morlaca și Hodiș, dupa ce un autoturism s-a tamponat frontal cu un TIR. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Accidentul a avut loc într-o intersecție, între localitațile Morlaca și Hodiș. Trei persoane au murit în urma impactului, iar în prezent traficul este blocat. „Accident rutier pe DN1 E60, intersecție cu DC 126,…

- Un sofer din comuna Atintis, judetul Mures, a distrus o masina si o spalatorie auto intr-un accident produs noaptea trecuta in Ludus, la o viteza de peste 100 de km/h.Accidentul de la spalatoria auto din Ludus s-a produs, noaptea trecuta, in jurul orei 01.00, atunci cand tanarul in varsta de 37 de ani,…

- Doi oameni au murit și alți doi au fost raniți grav, vineri, in urma unui accident care s-a produs pe DN 1, in zona localitații prahovene Baicoi. Autoturismul in care se aflau cei patru s-a izbit violent de un stalp de electricitate. Accidentul s-a produs pe sensul de mers Brașov catre Ploiești. Un…