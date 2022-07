Cum s-a îndrăgostit Coreea de Sud de un test de personalitate american din al doilea război mondial Seulul s-a indragostit: o plimbare prin capitala Coreei de Sud scoate la iveala, in mijlocul marii de caractere tradiționale, patru litere ale alfabetului latin care apar iar și iar: MBTI. Conform CNN (foto), cele patru litere sunt inscrise pe reclame, apar in conversațiile zilnice, prezentate in jocurile pe computer și chiar in listele de redare Spotify. Vorbesc de ele in cafenele cupluri aflate la prima lor intalnire; daca vizitezi un ghicitor le poate invoca drept semne de prevestire a viitorului; daca deschizi o aplicație de intalniri, aproximativ o treime din profiluri le includ. MBTI este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

