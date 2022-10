Stiri pe aceeasi tema

- Maine, 6 octombrie, Ionela Prodan ar fi implinit 75 de ani. In amintirea mamei sale, Anamaria Prodan organizeaza un parastas chiar la Cimitirul Bellu, unde e inmormantata regretata artista. Va imparți mancare și se vor canta melodii populare, dupa cum a anunțat Elena Merișoreanu. „Anamaria face parastas…

- Marcela Fota este una dintre cele mai iubite artiste de muzica populara. Cu toate acestea, dupa ce a facut public faptul ca are un iubit, mulți oameni au criticat-o din cauza faptului ca și-a refacut viața prea repede dupa decesul soțului.

- La trei zile inainte de organizarea Rugii Timișoarei, organizatorul evenimentului; Casa de Cultura a Municipiului, nu are prezentat pe pagina de Facebook oficiala un program al evenimentului, cu excepția unui concert care va avea loc in Parcul Rozelor, vineri, 16 septembrie de la ora 18. Deși o asemenea…

- La sfarșitul saptamanii sunt organizate, de catre Primaria și Consiliul Local Halchiu, zilele comunei. Capetele de afiș sunt Luminița Anghel, trupa Pro Consul și Sava Negrean Brudașcu. Evenimentul va avea loc pe stadionul de fotbal din localitate. SAMBATA, 10 septembrie 2022 13:00 – Program artistic…

- Un cititor Bistrițeanul.ro ne-a scris cateva randuri despre „o experiența nemaipomenita” la care a participat cu cateva zile in urma, dupa ce a caștigat un concurs… „Va mulțumesc ca m-ati ales caștigatoare! Chiar nu am știut la ce sa ma aștept…!” Va mulțumesc ca m-ati ales caștigatoare! Am avut ocazia…

- VIDEO: Eric Ștefan Radu, ”minunea” de 4 ani a Targului de turte dulci de la Drașov. Cum danseaza baiețelul, pe muzica populara La cei numai 4 ani ai sai, Eric Ștefan Radu a fost vedeta Targului de turte dulci de la Drașov (Alba), organizat luni in localitate. Eric Ștefan i-a uimit pe cei prezenți cu…

- Nou scandal in muzica populara! Doi interpreți au ajuns recent la cuțite, iar fanii nu ințeleg de ce. Este vorba despre doi mari artiști de la noi care au cariere impresionante in spate. „Cine il ia pe el la nunti? Nu o sa-l cheme nimeni”, a susținut unul dintre ei. Cei care ii iubesc le […] The post…

- La multi ani, Veta Biriș! Tezaurul cantecului popular din Alba implinește frumoasa varsta de 73 de ani! La multi ani, Veta Biriș! Tezaurul cantecului popular din Alba implinește frumoasa varsta de 73 de ani! Veta Biriș, una dintre cele mai cunoscute cantarețe de muzica populara din Romania, sarbatorește…