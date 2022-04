Stiri pe aceeasi tema

- “Oglinda partidului nostru este guvernarea. In acest context, investitiile sunt cel mai puternic medicament pentru o economie in situatie de criza. De aceea, dupa multi ani, am reusit ca, la mai putin de o luna de la preluarea guvernarii, pana sa inceapa anul 2022, sa avem bugetul aprobat in Parlament.…

- La Palatul Parlamentului are loc Congresul extraordinar al Partidului National Liberal, organizat pe repede inainte, in urma demisiei fortate a fostului presedinte Florin Citu. Singurul candidat la prima functie in partid este premierul Nicolae Ciuca. La doar sase luni de la ultimul congres PNL, liberalii…

- In timp ce fostul președinte al PNL Florin Cițu a ocupat un scaun in primul rand la Congresul extraordinar al PNL organizat, duminica, la Palatul Parlamentului, pentru alegerea noului președinte Nicolae Ciuca, Klaus Iohannis a ales sa nu participe și sa-și petreaca duminica, la Sibiu, sarbatorind Floriile. …

- Formula cea mai stabila este ca premierul sa fie și președinte de partid, declara liderul interimar al PNL, Gheorghe Flutur. El afirma ca Nicolae Ciuca nu este un om conflictual. Congresul extraordinar va avea loc pe 10 aprilie, dupa ce Florin Cițu și-a dat demisia, sub presiunea a zeci de șefi de…

- Nicolae Ciuca a declarat, intrebat duminica la Parlament daca isi va depune candidatura pentru sefia PNL, ca pana in prezent nu a luat o decizie in acest sens si inca analizeaza aceasta posibilitate, informeaza News.ro . „Atunci cand voi lua o decizie in acest sens, o voi face. Eu pana in acest moment…

- Noul presedinte al PMP, Eugen Tomac, respinge la RFI orice alianta cu AUR, varianta sustinuta de fostul lider al Miscarii Populare, Cristian Diaconescu. Tomac califica AUR drept "un partid xenofob, un partid antieuropean, un partid extremist prin definitie, prin comportament si prin mesajele pe care…

- „Este foarte important sa subliniem ca astazi facem pasi importanti in implementarea reformelor, investitiilor si proiectelor finantate din fondurile alocate Romaniei prin Mecanismul European de Redresare si Rezilienta. Avem toate elementele cuprinse in hotararea de Guvern pe care a generat-o Ministerul…

- O intalnire intre membrii coalitiei de guvernare pe tema masurilor din domeniul energiei va avea loc luni. In cadrul sedintei ar putea fi stabilite masurile pe care le va lua Guvernul Ciuca pentru a atenua efectele crizei provocate de cresterea preturilor la energie electrica si gaze. Surse politice,…