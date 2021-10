Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" din Iasi, Florin Rosu, a anuntat ca incepand de marti noaptea vor fi internati pacienti cu COVID-19 in sectia exterioara Letcani, potrivit agerpres.ro. Potrivit sursei citate, vor fi ingrijiti doar pacienti cu forme medii de COVID-19…

- Mai multe spitale din tara, in care sectiile ATI sunt pline de pacienti cu COVID, au solicitat sa fie pazite de autospeciale de la pompieri, pentru a preintampina o tragedie. Raed Arafat spune ca așa ceva nu se poate, iar conducerea IGSU a dat vineri un ordin care prevede ca pompierii vor intra in ATI…

- Virusul SARS-CoV -2 a mai facut o victima. Inca un pacient dintre cei transferați a pierdut lupta cu COVID 19. Este vorba despre un barbat de 40 de ani, fara comorbiditați, dar cu o forma severa de Covid 19. Pacientul care a fost transferat vineri la SCJU, a fost internat in secția ATI, cu stare stabila.…

- Președintele Klaus Iohannis se declara ingrozit de incendiul din Constanța.Iohannis apreciaza ca Romania are un sistem de sanatate invechit, greu incercat și pus sub o presiune de neimaginat de valul patru al pandemiei de COVID-19. „Sunt ingrozit de tragedia care a avut loc in aceasta dimineața la Spitalul…

- O analiza a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, publicata pe site-ul instituției și realizata in 2021, scoate in evidența problemele din unitatea sanitara, construita in 1938. O analiza SWOT funcționeaza ca o radiografie a punctelor tari, slabe, a oportunitaților și a amenințarilor unei instituții…

- CMR a cerut, intr-un comunicat de presa, verificarea rapida a „informațiilor legate de existenta unor persoane care ar fi obtinut intr-un mod fraudulos adeverinte de vaccinare impotriva noului coronavirus, fara a se vaccina in realitate, si sa ia masurile legale care se impun”.Biroul Executiv al CMR…

- Guvernul a aprobat in ședința de miercuri ordonanța care reglementeaza vaccinarea impotriva COVID-19 de catre medicii de familie la domiciliul persoanei, precum și activitatea de vaccinare in ambulatoriile de specialitate, potrivit Mediafax. Astfel, pentru activitatea de administrare a vaccinului…

- Ministerul Sanatatii a informat, marti, ca 70% dintre medicii din spitalele publice erau vaccinati, la finalul lunii iulie, impotriva COVID-19, dintre care 69% cu schema completa. In spitalele publice lucreaza 36.312 de medici. Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Sanatatii transmis AGERPRES,…