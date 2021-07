Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Talnar a declarat, joi, la Digi Sport, ca fostul director executiv al FC Dinamo, Dorin Serdean, este in posesia actiunilor care i-au apartinut lui Pablo Cortacero. Talnar a mentionat ca Serdean vrea sa faca un actionariat puternic la Dinamo. "Joia trecuta, domnul Serdean a vorbit…

- Dorin Serdean, fostul director executiv al FC Dinamo, este în posesia actiunilor care i-au apartinut lui Pablo Cortacero, a declarat, joi, Cornel Țalnar."Joia trecuta, domnul Serdean a vorbit cu Pablo Cortacero. Joia trecuta, a fost chemat în Spania ca sa-i dea actiunile. Vineri,…

- Dorin Șerdean s-a ințeles cu Pablo Cortacero și devine noul acționar majoritar de la Dinamo. Demis in ianuarie din funcția de președinte al lui Dinamo printr-o decizie luata in cadrul Consiliului de Administrație, Șerdean a trecut la nivelul urmator. A fost in Spania pentru a negocia preluarea pachetului…

- Dorin Șerdean, fost președinte la Dinamo, vrea sa-l convinga pe Pablo Cortacero sa renunțe la pachetul majoritar de acțiuni. Dinamo așteapta astazi sa vada daca primește „unda verde" din partea Tribunalului București pentru a demara procesul de insolvența. ...

- Societatea DINAMO 1948 SA, cea prin intermediul careia isi desfasoara activitatea fotbalistica echipa de fotbal a „cainilor rosii”, a depus la Tribunalul Bucuresti o cerere de deschidere a procedurii de insolventa, conform informațiilor aparute pe Portal Just. Solicitarea de aplicare a Legii 85/2014…

- Spania - Suedia 0-0. Suporterii lui Dinamo duc razboiul neterminat cu Pablo Cortacero pe toate planurile. Ei au ajuns sa doreasca eliminarea Furiei Roja de la EURO 2020 tocmai din cauza legaturii cu patronul-țepar. ...

- Constantin Eftimescu, președintele Consiliului de Administrație de la Dinamo, a dat detalii despre situația financiara și juridica a clubului. Oficialul „cainilor” a vorbit despre procesul caștigat in prima instanța contra lui Pablo Cortacero și l-a criticat pe Dorin Șerdean, fostul președinte, pentru…