Stiri pe aceeasi tema

- Vremea neașteptat de calda din luna ianuarie ii ajuta pe ucraineni deoarece reduce cererea de energie electrica din Ucraina. Sistemul a fost afectat de loviturile aeriene repetate ale rușilor. Vremea neobișnuit de calda din Ucraina reduce cererea de energie electrica in rețeaua naționala, a anunțat,…

- Astazi, vom avea o vreme deosebit de calda pentru aceasta data mai ales in regiunile extracarpatice. Nebulozitatea va fi persistenta in nord, centru, nord-est si partial in vest unde vor fi ploi slabe, in timp ce in rest apare soarele. Intensificari ale vintului vor fi local si temporar in cea mai mare…

- Vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit la nivelul intregii tari, atat de Craciun cat si de Revelion, iar ninsorile vor fi prezente doar la altitudini de peste 1.800 de metri, a declarat, joi, pentru AGERPRES, Elena Mateescu, director general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). "Vom…

- In zilele urmatoare, la malul marii vremea va fi in general inchisa si mult mai calda decat normalul perioadei. In intervalul 17.11.2022 ora 08:00 18.11.2022 ora 08:00, vremea va fi in general inchisa si mult mai calda decat normalul perioadei. Cerul va fi mai mult noros si pe arii extinse va ploua…

- Astazi vremea va fi calda si frumoasa pentru aceasta data. Cerul va fi variabil, mai mult noros in regiunile nord-vestice, unde pe arii restranse va ploua slab. Vantul va sufla moderat, iar temperaturile maxime se vor incadra intre 11 si 20 de grade. Pe alocuri, mai ales la inceputul zilei, vom avea…

- In perioada care urmeaza, in Dobrogea, vremea va fi in general frumoasa si calda. In intervalul 09.11.2022 ora 08:00 10.11.2022 ora 08:00, vremea va fi in general frumoasa si calda. Cerul va fi variabil la senin, iar vantul va sufla slab si moderat.Temperaturile maxime se vor situa intre 13 si 17 grade,…

- Temperaturile neobișnuit de ridicate pentru sfarșitul acestei luni sunt o ușurare pentru Europa continentala, in contextul crizei energetice și apropierii sezonului rece. Livrarile de energie și gaz din Rusia s-au diminuat, iar toamna neobișnuit de calda a facut ca Europa sa creeze niveluri robuste…

- Meteorologii au transmis luni prognoza pe regiuni, valabila pentru urmatoarele doua saptamani, iar potrivit acesteia urmeaza vreme buna, cu temperaturi de 20 de grade pentru finalul lunii octombrie in majoritatea zonelor tarii.