Atunci cand mergi la medic, primele lucruri pe care acesta le verifica, dupa ce pune stetoscopul pe piept pentru a verifica daca ritmul cardiac este in regula, sunt limba, unghiile, ochii și alți parametri relevanți pentru afecțiunea cu care ne-am putea confrunta in acel moment. Așa cum ritmul cardiac sanatos, unghiile și ochii sunt semne ca starea ta de sanatate este una buna, și limba poate fi numita cu ușurința "fereastra" prin care ne putem uita la ceea ce se intampla in interiorul corpului.