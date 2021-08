Stiri pe aceeasi tema

- Expoziția ,,Tezaure arheologice din Romania. Radacini dacice și romane” va fi deschisa pe 30 septembrie la Muzeul Național de Arheologie din Madrid, marcand 140 de ani de relații diplomatice intre Romania și Regatul Spaniei. Aceasta expoziție reunește 835 de artefacte excepționale din colecțiile a 39…

- ​Noua firma de salubritate din sectorul 1, legaturi cu Piedone. Din ce postura a luat primarul bani de la Brai-Cata ● Povestea omului care a reusit sa transforme un simplu magazin alimentar într-un lant de mii de magazine, cunoscut astazi în toata lumea ● Cât mai costa sa faci o nunta…

- Un jucator ceh de volei pe plaja este al treilea sportiv din Satul Olimpic de la Tokyo care a fost testat pozitiv la Covid-19.Ondrej Perusic a avut rezultate pozitive, duminica, în timpul testelor zilnice efectuate în sat, a declarat seful delegatiei cehe, Martin Doktor."Nu…

- Apreciez in mod deosebit sprijinul pe care contabilii din toata țara l-au acordat mediului de afaceri in anul pandemiei, este mesajul lui Klaus Iohannis cu prilejul aniversarii a 100 de ani de la inființarea CECCAR: „Intr-o lume in continua schimbare, membrii CECCAR au ințeles sa se adapteze”, arata…

- Romania a cucerit medaliile de argint in proba masculina de stafeta 4x100 m liber, marti, la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Roma, prin David Popovici, Mihai Gergely, Stefan Cozma si Patrick Dinu, cu timpul de 3 minute 19 secunde și 93 de sutimi.

- Liberty Galați raporteaza cele mai bune rezultate trimestriale din 2008 pana in prezent, precum și o perspectiva pozitiva, conform unui comunicat. Compania a raportat o cifra de afaceri de 1,77 miliarde de lei (359 milioane de euro) și EBITDA (profit operațional inainte de scaderea amortizarilor,…

- KeysFin, unul dintre furnizorii de solutii de business information din Romania, a lansat o actualizare a aplicatiei de mobil KeysFinder, dedicata antreprenorilor si angajatilor romani, adaugand un modul de monitorizare a companiilor.

- TikTok, aplicația destinata filmulețelor de scurta durata, a anunțat ca lanseaza TikTok for Business in Romania. Compania a precizat ca face acest lucru pentru a susține brand-urile, IMM-urile și specialiștii in publicitate sa iși dezvolte prezența pe Tik