Cum poţi economisi 200 kWh anual prin folosirea corectă a maşinii de spălat şi a uscătorului de rufe Peste 10% din consumul de energie din locuinta este generat de masina de spalat si de uscatorul de rufe. Baia este unul dintre locurile din casa preferate de romani pentru amplasarea masinilor de spalat, dar si pentru relaxare, daca ne gandim la o baie fierbinte la finalul unei zile grele. Ne bucuram din plin de aceste beneficii, dar facturile pentru energia electrica si apaconsumata vin lunar si, de aceea, este indicat sa fim atenti la cateva gesturi care ne pot ajuta sa economisim aceste resurse, fara a avea vreun impact asupra confortului cu care ne-am obișnuit. Incepem cu masina de spalat,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

