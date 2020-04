Stiri pe aceeasi tema

- ■ amenzile pentru nerespectarea restrictiilor de circulatie au depasit 280.000 lei Conform raportarii primite de la Directia de Sanatate Publica Neamt, la data de 09.04.2020 sint 527 de persoane aflate in carantina, 340 persoane iesite din carantina, 764 persoane aflate in autoizolare la domiciliu,…

- ■ amenzi de peste 235.000 lei pentru nerespectarea restrictiilor de circulatie Conform raportarii primite de la Directia de Sanatate Publica Neamt, la data de 02.04.2020 sint 381 de persoane aflate in carantina, 135 persoane iesite din carantina, 2.110 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, 3.187…

- Urgenta Spitalului Filiasi, acolo unde a fost internat primul roman infectat cu noul coronavirus care a murit, ramane inchisa. Desi au trecut 14 zile de cand locul a fost inchis si dezinfectat, autoritatile locale au decis ca toate cadrele medicale de aici sa ramana in izolare, anunța MEDIAFAX.Compartimentul…

- "Masurile economice dispuse de Guvernul Orban prin OUG 30/2020 nu sunt aplicabile unor categorii largi de firme afectate: - firmele cu mai puțin de 3 angajați- PFA-urile- marii contribuabili care au anunțat ca iși trimit angajații in șomaj tehnic, inainte de apariția OUG. Pentru…

- Ion Alexie a avut grija de Regele pop timp de un an de zile. Este medicul care l-a ingrijit pe Michael Jackson și care i-a aflat cele mai ascunse secrete. L-a tratat pe Michael Jackson timp de un an, cat starul a locuit in Las Vegas. Ion Alexie este medic specialist de boli interne si boli infectioase…

- Noul tip de coronavirus se raspandește cu repeziciune in toate colțurile lumii, insa epicentrul epidemiei a ajuns, in aceasta seara, Europa, unde sunt zeci de mii de persoane infectate și mii de morți. Acest COVID-19 ar putea fi stopat, insa, ținand cont de cateva sfaturi oferite de medicul Ion Alexie,…

- Un cetațean roman, rezident in Lombardia, Republica Italiana, a fost depistat cu infecție cu COVID-19, conform informațiilor comunicate de catre autoritațile italiene. Conform acestora cetațeanul are simptome ușoare, fiind in auto-izolare la domiciliu, anunța Ministerul Afacerilor...

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a declarat, miercuri seara, ca pacientul diagnosticat cu noul coronavirus este un barbat dintr-o comuna din Gorj, care este, in prezent, in stare buna și nu are simptome...