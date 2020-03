Stiri pe aceeasi tema

- COVID-19 este o urgența majora in materie de sanatate publica pentru cetațenii, societațile și economiile noastre, cu infecții inregistrate in statele membre. Reprezinta, de asemenea, un șoc economic major pentru UE. Prin urmare, Comisia a prezentat astazi, 13 martie, un raspuns imediat pentru atenuarea…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat ca este impotriva inchiderii frontierelor, masura luata deja de cateva state comunitare pentru a-și proteja cetațenii de pandemia...

- Comisia Europeana va anunta vineri un set de masuri care vor permite guvernelor statelor membre sa sustina sectoarele economice afectate de criza coronavirusului, au declarat pentru Reuters mai multi oficiali europeni, potrivit Agerpres. Prin aceste masuri se va da unda verde cheltuielilor, care vor…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a cerut luni statelor membre sa ajunga la un compromis cu privire la bugetul Uniunii Europene pentru 2021-2027, pe fondul crizelor pe care le intampina blocul comunitar, informeaza DPA potriit Agerpres. Uniunea Europeana trebuie sa gaseasca solutii…

- Comisia Europeana vrea sa intensifice lupta impotriva cancerului, in contextul in care unul din patru decese in UE este cauzat de aceasta boala, conform unei statistici facute publice marti cu ocazia Zilei Mondiale de lupta impotriva cancerului, relateaza DPA. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von…

- ''Ca sa fiu sincer, nu inteleg. Am vorbit ieri cu membri de rang inalt ai Comisiei si nici ei nu inteleg'', spune eurodeputatul german Bernd Lange, presedintele comisiei pentru comert international din Parlamentul European.La o zi dupa intalnirea cu presedintele american Donald Trump la…

- Comisia Europeana incepe negocierile pentru un cadru comun de stabilire a salariilor minime in statele membre UE, ca parte a angajamentului președintelui Ursula von der Leyen de a opri exodul creierelor de la est la vest, relateaza Guardian. CE nu va determina nivelul salariului, dar dorește sa impuna…