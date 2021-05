Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Liberal din Republica Moldova, condus de fostul primar al Chișinaului Dorin Chirtoaca, este al treilea care se alatura proiectului, pentru a participa impreuna, pe aceeași lista, la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, a informat site-ul de știri local stiri.md. In acest moment,…

- AUR a anunțat ca Partidul Liberal din Republica Moldova, condus de fostul primar al Chișinaului Dorin Chirtoaca, se alatura proiectului partidului, co-presedintele Claudiu Târziu susținândca AUR va ajunge în Parlament si la Chisinau.Este a treia formațiune din Republica Moldova…

- Turcia ar putea renunța la testele PCR pentru turiștii romani in aceasta vara, conform declarațiilor oferite de Ferit Turgut, reprezentant din conducerea Asociației agențiilor de turism din aceasta țara, citat de Agerpres . In Turcia, perioada de lockdown se incheie pe 17 mai. Pana la finalul lunii…

- Prim-vicepreședintele PNL Iași Alexandru Muraru ataca dur partidul lui George Simion și Claudiu Tarziu și susține ca in Romania AUR este considerata „o grupare de factura neofascista”, cu un discurs ce instiga la ura.

- Pana in prezent, in Uniunea Europeana au fost autorizate patru vaccinuri impotriva COVID 19: Comirnaty Pfizer , Moderna, Vaxzevria AstraZeneca si Janssen Johnsonamp;Johnson .In aceasta dimineata, in jurul orelor 6.40, au intrat in tara primele 60.000 de doze de vaccin Johnsonamp;Johnson, prin Punctul…

- Parlamentari amendați ca au organizat protestul anti-restricții de luni din București care s-a incheiat cu violențe. S-au dat opt amenzi de cate 15.000 de lei fiecare. Președinții AUR, George Simion și Claudiu Tarziu, dar și senatorul Diana Șoșoaca se numara printre cei sancționați. Se intampla dupa…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost repartizata in Grupa a 2-a, alaturi de Danemarca si Austria, in preliminariile Campionatului European din 2022 – EHF EURO 2022, conform tragerii la sorti efectuate joi, la Viena. Cea de-a patra componenta a grupei va fi castigatoarea unei grupe din prima…

- NU vom ceda principala poarta de intrare in Romania și in Uniunea Europeana in mana strainilor! Este mesajul transmis de AUR la protestul organizat la Constanța pentru a atrage atenția ca Portul Constanța nu trebuie și nu e de vanzare. Zeci de oameni au protestat ieri in fața Prefecturii Constanța,…