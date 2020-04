Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) al Romaniei a crescut cu 170,8 milioane de euro in primele doua luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, pana la aproape 2,6 miliarde de euro, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. Statistica oficiala…

- Guvernul PNL a luat decizii importante pentru a aloca sumele necesare pentru gestionarea crizei coronavirusului. In aceasta perioada grea pentru Romania, Guvernul este preocupat sa vina cu soluții concrete pentru a-i ajuta pe romani, pe cei din prima linie și mediul de afaceri. Au fost alocate 3,9 miliarde…

- Deficitul bugetar a crescut la 8,3 miliarde lei, respectiv 0,73% din PIB, in primele doua luni ale anului Executia bugetului general consolidat in primele doua luni ale anului 2020 s-a incheiat cu un deficit de 8,3 miliarde lei, respectiv 0,73% din PIB, informeaza Ministerul Finantelor Publice. În…

- Executia bugetului general consolidat in luna ianuarie 2020 s-a incheiat cu un deficit de 460.000 milioane lei (0,04% din PIB), conform datelor transmise marti de Ministerul Finantelor Publice. In ianuarie 2019, s-a inregistrat un excedent de 700 milioane de lei, respectiv 0,07% din PIB. "Comparativ…

- Doua stiri: 1. Potrivit datelor BNR, datoria externa totala a Romaniei a crescut simtitor anul trecut. Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 6,16 miliarde euro anul trecut, fata de 2018, la 106 miliarde euro, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Media Fact Book: Piata de media din Romania va ajunge la o valoare de 514 milioane de euro in 2020 Piata de media din Romania va creste, in acest an, cu 5,5% comparativ cu anul 2019, pana la valoarea de 514 milioane de euro, reiese din datele Media Fact Book, raportul de analiza a pietei romanesti de…