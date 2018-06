Cum îți influențează zodia Luna Plină din data de 28 iunie 2018 Luna Plina din data de 28 iunie 2018 va avea loc in semnul Capricorn și va influența toate zodiile, in funcțiile de sectoarele astrologice pe care se formeaza. In tradiția populara este denumita și luna capșuna, marcand momentul in care incep sa se coaca fragii sau capșunele salbatice. Luna Plina poate aduce incheierea unei etape, este momentul culegerii roadelor și al asumarii meritelor, iar faptul ca se petrece in zodia Capricorn ne indreapta atenția catre viața profesionala, relațiile cu autoritațile și instituțiile statului, vorbește despre poziție, putere și capacitatea de a conduce. Din… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

