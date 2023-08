Stiri pe aceeasi tema

- Thales a publicat Thales Cloud Security Study 2023, studiul sau anual cu privire la cele mai recente amenintari, tendinte si riscuri emergente in materie de securitate in cloud, bazat pe un sondaj realizat in randul a circa 3.000 de profesionisti din domeniul IT si securitate cibernetica, din 18 tari…

- Transportul aerian de pasageri a crescut, in primul trimestru al acestui an, cu 60% comparativ cu perioada similara din 2022, de la 3.085.700 pasageri la 4.937.100 pasageri, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, relateaza agerpres.ro. Cele mai mari ponderi in ceea ce priveste…

- Potrivit documentelor interne, angajații aplicației video TikTok, deținuta de o companie chineza, au postat in mod regulat informații despre utilizatori pe un instrument de mesagerie și colaborare numit Lark, scriu jurnalistii The New York Times.

- Una dintre cele mai importante lecții invațate de Cristina Tudor, femeie de afaceri, este cum sa-și monitorizeze mai bine cheltuielile ca la final de luna, inainte de salariu, sa nu mai aiba „scapari neprogramate”. Ea povestește despre cele trei sfaturi pe care le-a extras dintr-o sesiune extinsa de…

- Noul Centru european de competențe in materie de securitate cibernetica se va inaugura marți, 9 mai, la București, in campusul Universitații Politehnice.Centrul european de competențe in materie de securitate cibernetica are ca scop sa sprijine inovarea și politica industriala in domeniul securitații…

- Surse judiciare precum și inalți oficiali din magistratura iau poziție fața de filmarea in care fostul șef al DIICOT Romania, Daniel Horodniceanu, a facut o serie de afirmații fața de care mass-media a reacționat.Reacțiile surselor SPS sunt echidistante, și sancționeaza atat comportamentul inadecvat…