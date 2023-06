Cum încearcă USR să demită un primar PSD aflat la al patrulea mandat Prefectul PNL de Constanța a fost obligat de instanța sa demareze referendumul pentru demiterea primarului PSD din Agigea, Cristian-Maricel Cirjaliu, transmite sambata USR intr-un comunicat de presa. „Prefectul PNL l-a protejat pe primarul PSD din Agigea și a incercat sa blocheze organizarea referendumului, invocand semnaturi false. Tribunalul il obliga acum pe prefectul de Constanța sa demareze organizarea acestui referendum, pentru care reprezentanții USR Agigea au adunat semnaturile necesare și au urmat toți pașii legali. Decizia este in prima instanța și poate fi atacata cu recurs”, potrivit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

