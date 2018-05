Stiri pe aceeasi tema

- PSD ii ia startul lui Victor Ponta. Social-demcoratii fac un pas inaintea fostului premier, care a anuntat deja ca va cere infiintarea unui grup parlamentar pentru Pro Romania. Liderul grupului de deputati PSD a solicitat conducerii Camerei un punct de vedere fix pe acest subiect, urmand ca raspunsul…

- Deputații PSD au fost convocați, maine, la o ședința pentru a discuta despre nemulțumirile din partid, potrivit Realitatea Tv, care citeaza surse din PSD. Aceasta ședința are loc in contextul in care PSD și ALDE au pierdut deja majoriratea parlamentara in Camera Deputatilor, iar Victor Ponta se afla…

- Deputatul PSD Marilena-Emilia Meirosu si-a anuntat, marti, in plenul Camerei Deputatilor, demisia din grupul parlamentar social-democrat. Aceasta se alatura partidului Pro Romania, fondat de Victor Ponta si Daniel Constantin. Meirosu o critica voalat pe Viorica Dancila in prima declaratie dupa plecarea…

- UPDATE: Dupa Catalin Nechifor (PSD) si Ion Tabugan (PMP), inca un parlamentar anunta ca trece la noul partid al fostului premier.Deputata de Braila Marilena Meirosu si-a dat demisia din PSD si a semnat adeziunea la Pro Romania. Potrivit unor surse politice, Pro Romania urmeaza sa mai transfere…

- Presedintele Senatului are o indemnizatie bruta lunara de 21.850 lei; Vicepresedintii Senatului - 20.330 lei; Secretarii si chestorii - 19.950 lei; Liderii grupurilor parlamentare - 19.000 lei; Presedintii comisiilor permanente - 18.430 lei Senatorii - 17.100 lei,…

- ZILE LIBERE 2018: Deputatii nu vor lucra luni, 2 aprilie, in a doua zi a Pastelui catolic, a decis miercuri Biroul permanent al Camerei Deputatilor.Astfel, Camera Deputatilor va avea marti, 3 aprilie, programul obisnuit al unei zile de luni.Si 6 aprilie, Vinerea Mare, va fi o…

