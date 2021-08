Antrenor la Minaur Baia Mare U19, Romulus Buia, 50 de ani, descrie cum i s-a blocat de doua ori plecarea la Steaua și rememoreaza marele coșmar al carierei: transferul ratat la Barcelona, in decembrie 1991. Dezvaluie felul in care, deși Pițurca insista sa-l aduca in Ghencea in 2001, a ajuns in Ștefan cel Mare, forțat de imprejurari. - Domnule Buia, ce va mai spune fotbalul romanesc de azi? - Mult mai puține lucruri decat in perioada in care activam. ...