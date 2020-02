Cum „fură“ Bucureştiul şi Clujul cei mai buni studenţi din Craiova GdS a prezentat recent „Exodul creierelor“, un material de analiza despre ritmul in care Craiova se depopuleaza de tinerii talentati care se pregatesc sa devina ingineri programatori. Conform cifrelor, 40% dintre tinerii care in 2019 au absolvit clase de matematica-informatica la liceele din Craiova au plecat sa studieze in alte orase din tara sau in strainatate. Peste 80% din absolventii de matematica-informatica de la Colegiul National „Fratii Buzesti“ si aproape 65% din cei de la CN „Carol I“ au plecat. Pe de alta parte, centre universitare cum ar fi Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si altele reusesc… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

