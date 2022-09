Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Federației Ruse, Serghei Soigu, a explicat ce urmeaza dupa ce președintele Vladimir Putin a anunțat miercuri, 21 septembrie, „mobilizarea parțiala” . Citat de ziarul moscovit Kommersant , șeful apararii Federației Ruse a explicat puncte din discursul liderului de la Kremlin. „Vreau…

- Mobilizarea parțiala anunțata de președintele rus Vladimir Putin inseamna ca vor fi convocați doar cei care au experiența militara, a explicat ministrul apararii de la Moscova, Serghei Șoigu, intr-o declarație difuzata dupa discursul liderului de la Kremlin, relateaza Sky News și The Guardian . Aproximativ…

- Presedintele rus Vladimir Putin a subliniat, vineri, in timpul summitului Organizatiei pentru Cooperare de la Shanghai (OCS) care are loc la Samarkand, in Uzbekistan, „rolul in crestere al noilor centre de putere”, care „devine din ce in ce mai evident”. El a dat vina pe puterile occidentale pentru…

- Presedintele rus Vladimir Putin a atipit la o reuniune a Consiliului de stat privind dezvoltarea turismului din Rusia, imaginile video aratand ca nu a fost singurul oficial de la masa care a motait in timpul discutiilor. Imagini video il arata pe liderul de la Kremlin, in varsta de 69 de ani, motaind…

- Rusia ca ‘natiune puternica si independenta’ va urmari doar acele politici ‘care ii satisfac interesele fundamentale’, a declarat luni presedintele rus Vladimir Putin, citat de presa rusa. Intr-o inregistrare video cu ocazia Zilei drapelului national, marcata in Rusia la 22 august, Putin a anuntat ca…

- Președintele rus Vladimir Putin „flarteaza” cu politicienii occidentali și iși atinge parțial obiectivele. Petras Austrevicius, deputat in Parlamentul European din Lituania, a declarat acest lucru pentru The Ukrainian Facts intr-un interviu publicat pe 31 iulie. „Este adevarat ca nu toata lumea din…

- Președintele rus Vladimir Putin a purtat mult timp ceasuri elvețiene. Dar asta este istorie. Acum, liderul de la Kremlin poarta un model unic, fabricat in Rusia. Președintele rus Vladimir Putin pare sa vrea sa iși arate in mod deschis sprijinul pentru economia țarii sale, pana la alegerea ceasului pe…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat, luni, ca este imposibil ca Vestul sa izoleze Rusia de restul lumii si ca sanctiunile impuse de tarile occidentale nu impiedica dezvoltarea tarii, relateaza Reuters.