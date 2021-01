Stiri pe aceeasi tema

- Trei copii cu varste de 5 luni, 2 ani si 3,5 ani se afla in stare grava la spital, dupa ce soba din casa a luat foc. Copilul in varsta de doi ani este in stare critica.Micutii si mama lor se adaposteau intr-o casa veche, avariata. Iar acum doua zile, soba a luat foc.

- Accident pe calea ferata la Rebrisoara judetul Bistrita NasaudAseara, politistii rutieri din Nasaud si cei de la Transporturi, impreuna cu cei de la Ordine Publica Nasaud si Sectia 6 au intervenit la un accident care a avut loc pe raza localitatii Rebrisoara.La o trecere la nivel cu calea ferata, semnalizata…

- Invitați in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Viviana Sposub (22 de ani) și actorul George Burcea (32 de ani) au raspuns mai multor intrebari pentru a afla cat de bine se cunosc unul pe celalalt. Intrebat daca dupa o cina in oraș ar sesiza ca nu are la el portofelul ce ar face, George a raspuns: „Sincer,…

- La inceputul anului acesta, artista Andreea Balan (36 de ani) și actorul George Burcea (32 de ani) au confirmat ca s-au separat. Fosta pereche are impreuna doua fiice, Ella Maya (4 ani) și Clara Maria (1 an). In prezent, actorul formeaza un cuplu cu asistenta TV Viviana Sposub (22 ani). Cuplul s-a cunoscut…

- Monica Roșu este gravida cu primul copil și traiește cea mai frumoasa perioada din viațaei. Fosta gimnasta a dezvaluit in cadrul emisiunii Vorbește Lumea, cat s-aingrașat in cele 6 luni și o saptamana de sarcina.„Sunt insarcinata in șase luni și o saptamana. Crește, amandoi. Nu am pofte, mananc chiar…

- Otniela a vorbit la Vorbește Lumea despre chinurile prin care a trecut in copilarie , cand nu a putut merge pana la 4 ani. De asemenea, din pricina faptului ca avea un picior mai scurt ea a fost nevoita apoi sa poarte un aparat special timp de 3 ani și jumatate. ' Doctorul a recomandat operația, dar…

- Muzicianul britanic Phil Collins i-a dat in judecata pe fosta lui sotie si pe sotul acesteia pe care ii acuza de ocuparea abuziva a casei lui din Miami Beach, in valoare de 40 de milioane de dolari. El a precizat ca fosta sotie a angajat bodyguarzi pentru a nu il lasa sa intre in propria casa, relateaza…