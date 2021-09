Stiri pe aceeasi tema

- Petrica Cercel a murit, dupa ce s-a infectat cu COVID-19. Cantarețul era internat la Terapie Intensiva, la un spital din Capitala. Vestea trista a provocat multa suferința in randul celor care l-au cunoscut. Este vestea trista a zilei! Petrica Cercel a murit, dupa ce in urma cu cateva zile a fost internat…

- Petrica Cercel se afla in stare grava la spital, fiind diagnosticat cu Covid. Fiul manelistului a facut anunțul pe o rețea de socializare, iar mesajele de susținere atat din partea apropiaților, cat și a mai multor personalitați din lumea artistica, au inceput sa curga. Medicii spun ca trebie sa ne…

- Alianta Pacientilor Cronici din Romania acuza ca actuala criza politica „acutizeaza” situatia din sanatate si pacientul cronic ramane fara tratamente, cei mai afectati fiind bolnavii de cancer si cei cu HIV/SIDA. „Criza de sanatate generata de pandemia de COVID-19 a amplificat problemele cu care se…

- Medicii romani atrag atenția asupra faptului ca nu doar accesul la educație este o problema cu care se confrunta copiii din Romania in pandemia de COVID-19. Perioada petrecuta in izolare, departe de prieteni și de colegi, a crescut riscul obezitații in randul acestora. Studiile internaționale și constatarile…

- Dupa aproximativ 3 luni, la Maternitatea "Elena Doamna" din Iași au reinceput sa apara cazurile de infecție cu virusul SARS-CoV-2 in randul gravidelor.Cel mai recent caz este al unei femei cu o sarcina de 28 de saptamani care a fost transportata de urgența de la Onești la Iași. Starea ei de sanatate…

- Ajunsa la varsta de 81 de ani, Mioara Roman se confrunta cu mai multe probleme de sanatate. Ultima perioada a petrecut-o intr-un centru de recuperare, sub atenția specialiștilor. Acum, Oana și Catinca, fiicele ei, au dus-o la un nou control medical. „Gata, merg iar cu mama la doctor, la inca un consult,…

- Un tanar de 23 de ani din Cluj a fost transportat de urgența la spital cu un elicopter SMURD, dupa ce a efectuat o saritura greșita cu parașuta, informeaza Monitorul de Cluj. Incidentul a avut loc, duminica in jurul pranzului in localitatea Dezmir din județul Cluj. Sportivul de 23 de ani a efectuat…

- Una dintre persoanele ranite in urma exploziei de ieri, de la Petromidia Navodari, este in stare stabila, iar medicii au un prognostic pozitiv.Muncitorul preluat de echipajul elicopterului SMURD cu arsuri pe 45 din suprafata corpului, in varsta de aproximativ 50 de ani, este in stare stabila, spun reprezentantii…