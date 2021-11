Gabriela Prisacariu și Dani Oțil au devenit parinți pentru prima data chiar anul acesta, astfel ca de cateva luni bune sunt in culmea fericirii și traiesc cea mai frumoasa perioada a vieții lor. Cei doi soți sunt foarte atenți la orice detaliu, astfel ca nu ezita și-l surprinde pe micuțul Luca Tiago in cele mai neașteptat ipostaze, facandu-le cele mai memorabile amintiri. In aceasta dimineața, soția prezentatorului TV nu a ezitat și a impartașit cu fanii cum doarme fiul lor.