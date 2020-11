Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul la alegerile parlamentare pentru Senatul Romaniei, av. Ioana Adriana Henegar, iși manifesta ingrijorarea pentru continuarea in condiții de siguranța a activitații instanțelor de judecata. Atitudinea paguboasa a autoritaților responsabile cu gestionarea pandemiei nu numai ca nu impiedica raspandirea…

- Șeful Comisiei pentru managementul clinic si epidemiologic al Covid-19 din cadrul Ministerului Sanatatii, Adriana Pistol, a spus, la „Marius Tuca Show”, ca Romania are cel mult 140 de epidemiologi, un numar mic, avand in vedere faptul ca fiecare spital ar trebui sa aiba un astfel de specialist.Intrebata…

- O eventuala instabilitate politica, dupa alegerile din 15 noiembrie, ar putea duce la sistarea plații salariilor, pensiilor sau indemnizațiilor pentru cetațeni. Este opinia candidatului independent la funcția de președinte Igor Dodon, exprimata in cadrul unei ediții speciale la postul de televiziune…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) a transmis o scrisoare deschisa premierului Romaniei, ministrului de Finanțe și președintelui ANAF, cu privire la blocajul financiar sever prin care trece industria de reparații din Romania, din cauza neplații daunelor.…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) a transmis o scrisoare deschisa premierului Romaniei, ministrului de Finanțe și președintelui ANAF, cu privire la blocajul financiar sever prin care trece industria de reparații din Romania, din cauza neplații daunelor.…

- Situația infectarilor cu Covid-19 se agraveaza și la Cluj. Elevii și profesorii sunt cofirmați pozitiv în numar tot mai mare. În rândul elevilor au fost depistate 68 de cazuri de coronavirus, din 38 de unitați de învațamânt.…

- Lipsa de personal se simte in fiecare spital COVID din Romania. Sectiile de terapie intensiva sunt din nou aproape pline, iar personalul este putin, in unele cazuri, deloc. Este situatia Spitalului Witting din Capitala, aflat in subordinea Ministerului Transporturilor, care din 23 iulie a devenit spital…

- In cadrul ședinței extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența de astazi , directorul executiv al DSP Suceava, dr. Dinu Sadean, a precizat faptul ca, evoluția in dinamica a numarului de rezultate pozitive la testarea SARS- CoV- 2 in județul Suceava din ultimele 24 de ore se poate…