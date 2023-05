Cum conduci corect noaptea. Titi Aur: E un truc pe care mulţi oameni nu îl ştiu Titi Aur, instructor de conducere defensiva, a explicat cum se conduce corect noaptea, mai ales in situatiile cand te intersectezi cu o masina care vine pe contrasens. "Cand mergi noaptea pe un drum intunecat, fara vizibilitate, si iti vine o masina din fata, viteza ta trebuie sa fie aproximativ egala cu cea a celui care iti vine din fata. Daca cel din fata merge foarte incet, si tu trebuie sa mergi mai incet. De ce? Pentru ca in momentul in care se intersecteaza cele doua masini, ai vizibilitate zero. Nu mai vezi nimic din cauza farurilor celui care vine din fata. Si in momentul ala, daca aveti… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

