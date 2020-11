Cum combatem natural acneea hormonală? Acneea hormonala este o afecțiune care poate aparea la orice varsta, nu doar in adolescența. Cauza o reprezinta dezechilibrul hormonilor din organism, in principal creșterea nivelului de testosteron sau estrogen. Afla care sunt cauzele acneei hormonale și cum o poți trata cu succes, apeland la remedii naturale și alimente benefice. Citeste articolul mai departe pe viataverdeviu.ro…

