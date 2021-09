Stiri pe aceeasi tema

- Imagini inedite cu unul dintre cei mai bogați oameni din Romania! Dan Nicorescu, milionarul care face furori cu mașinile de lux pe care le deține a fost surprins de paparazzi Spynews. ro in compania unei blondine misterioase alaturi de prietenii afaceristului! Iata imaginile cu noua cucerire a milionarului!

- Marco Dulca facut un meci bun la debutul olimpic impotriva Hondurasului. El descrie cum ar trebui sa arate in versiunea sa perfecta daca ar putea alege cate o calitate de la orice jucator din lume. CORESPONDENȚA DIN JAPONIA: Gazeta Sporturilor este singura redacție din Romania, exceptand televiziunea…

- Sambata dimineața, foarte devreme in Romania, Ovidiu Ionescu și Bernie Szocs intra in concurs la dublu mixt, la tenis de masa. Ii au pe partea lor de tablou pe favoriții chinezi, dar spera sa dea lovitura la Tokyo Pe 24 iulie, cea mai plina zi pentru romanii de la Olimpiada, intra in competiție la tenis…

- Fundașul dreapta din lotul lui Villarreal face parte din selecționata Romaniei U23 pentru Jocurile Olimpice cu Romania la Tokyo și a marturisit ce discuție a avut cu Unai Emery, cum e sa se antreneze alaturi de campionii Europa League și de ce, stelist fiind in copilarie, il placea pe Banel Nicolița.…

- Fosta soție a lui Andrei Ștefanescu (43 de ani), Antonia (28 de ani), și noul ei iubit, Vincenzo Aiello (31 de ani), sunt in prezent in vacanța in Positano, Italia. Antonia Ștefanescu și noul ei iubit, vacanța romantica in Italia In iunie 2021, despre noua relație, Antonia spunea in exclusivitate pentru…

- Andrei Ștefanescu (43 de ani) și fosta lui partenera de viața, Antonia (28 de ani), s-au separat in vara anului 2020. Perechea a divorțat la notar in toamna aceluiași an. Andrei și Antonia au impreuna un fiu, Ayan, in varsta de 4 ani. Dupa doua mariaje sfarșite prin divorț, artistul a spus ce crede…

- Un turc expulzat din Romania, pentru acte de terorism și legaturi cu al-Qaida, a declarat, in exclusivitate pentru SPYNEWS, ca vrea inapoi, ca sa munceasca mult, pe bani puțini, ca sa iși ajute rudele din țara natala.

- Romanii platesc un pret mare la energie din cauza comportamentului speculativ al furnizorilor, care nu au cumparat energie prin contracte pe termen lung, ci au preferat pietele mai scumpe, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu, intr-un interviu acordat AGERPRES. De asemenea, furnizorii de…