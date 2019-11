Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis și-a asigurat inca 5 ani la Palatul Cotroceni dupa ce a invins-o pe Viorica Dancila și adunand peste 65,88% dintre voturile exprimate. In diaspora s-a votat masiv, peste 940 de mii de cetațeni romani prezentandu-se la vot. Potrivit informatiilor centralizate si facute publice de AEP,…

- Romanii sunt chemați la vot, in turul 2 al alegerilor prezidențiale 2019, pe 24 noiembrie, atunci cand va fi desemnat noul președinte al Romaniei pentru urmatorii cinci ani. In al doilea tur de scrutin se infrunta Klaus Iohannis, șeful statului aflat in funcție, susținut de PNL si Viorica Dancila, candidatul…

- Romanii sunt chemați la vot, in turul 2 al alegerilor prezidențiale 2019, pe 24 noiembrie, atunci cand va fi desemnat noul președinte al Romaniei pentru urmatorii cinci ani. In al doilea tur de scrutin se infrunta Klaus Iohannis, șeful statului aflat in funcție, susținut de PNL si Viorica Dancila, candidatul…

- Rezultatele provizorii ale alegerilor de duminica furnizate de BEC arata ca presedintele in functie s-a clasat pe primul loc in Bucuresti si 29 de județe, in timp ce Viorica Dancila, candidatul PSD se afla pe prima poziție in 10 judete. Klaus Iohannis s-a detașat prin numarul de voturi obținute in…

- Klaus Iohannis, președintele in exercițiu al Romaniei și candidatul PNL la prezidențiale 2019 a facut o declarație de presa la sediul partidului, duminica, dupa inchiderea urnelor. Potrivit rezultatelor exit-poll, Iohannis intra in turul doi, alaturi de contracandidatul Viorica Dancila. Citește și EXIT…

- Alegeri prezidentiale 2019 Prezenta la vot, Exit Poll. Romanii sunt așteptați duminica, 10 noiembrie, sa iasa la vot, in primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale 2019. Afla prezența la vot in timp real.

- Elena Haratau, deputat PSD, luni dimineața: ”Romanii trebuie sa fie constienti ca, in cazul in care Guvernul Orban va fi instalat, iar Klaus Iohannis va castiga alegerile prezidentiale, vor fi din nou unitati sanitare care se vor inchide. Se va repeta astfel istoria din 2010, deoarece, in fapt si…

- Campania pentru alegerile prezidentiale a luat startul, azi, sambata 12 octombrie. Sunt 14 candidați pentru cea mai inalta funcție din stat, profesori, juriști, oameni de afaceri, actori și medici veterinari. Printre candidați sunt actualul șef de stat. Klaus Iohannis și Viorica Dancila al carei Guvern…