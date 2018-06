Cum au petrecut vedetele de la noi Ziua Copilului Lidia Buble Lidia a urat la multi ani tuturor copiilor si a postat pe Instagram o poza in care se cuibarea in bratele mamei sale, asa cum o facea in copilarie. Langa mami e cel mai bine La multi ani, copii frumoși! A post shared by Lidia Buble (@lidiabuble) on Jun 1, 2018 at 12:45am PDT Andreea Esca Indragita stirista le-a facut o declaratie de dragoste copiilor sai si a pus cate o poza atat cu Aris, cat si cu Alexia. The Kids Are All Right ! Love you @alexiaeram @arismelkior ! #1iunie A post shared by Andreea Ioana (@andreeaesca) on Jun 1, 2018…