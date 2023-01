Stiri pe aceeasi tema

- O familie din Cluj a petrecut Craciunul in stres, in drumm spre Maldive. Fiul lor a fost reținut pe aeroportul din Abu Dhabi din cauza unui breloc in forma de glonț. In loc sa se bucure de vacanța lor in Maldive, o familie din Cluj și-a petrecut Craciunul intr-o stare intensa de stres din cauza…

- Simona Halep este una dintre cele mai bune jucatoare de tenis de la noi. Cunoscuta la nivel internațional, fostul lider mondial a fost acuzat de dopaj la ultimul control US Open. Testata pozitiv la o substanța interzisa in randul sportivilor, aceasta a trebuit sa iși dovedeasca nevinovația pana in proces.…

- Soarele a rasarit și pe strada Simonei Halep. Dupa ce a fost prinsa in mijlocul scandalului de dopaj dinaintea turneului US Open din aceasta vara. Jucatoarea de tenis originara din Constanța a plecat in vacanța in insorita Atena. Cum s-a distrat sportiva acolo. Simona Halep, fericita in vacanța din…

- Denisa Filcea și Flick au plecat in vacanța cu fiica lor, Eva Maria, in Viena, insa lucrurile nu au decurs așa cum și-au dorit. Pe langa momentele placute petrecute impreuna, cei doi au avut parte și de probleme. Flick a explicat pe Instagram ce s-a intamplat și cum a fost posibil acest lucru.

- Virginia Ruzici, fost manager al Simonei Halep, a postat un mesaj de susținere pentru fosta sa protejata, depistata pozitiv la US Open. CONTEXT: Simona Halep a picat un test anti-doping la US Open 2022Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului, dupa ce a…

- Fostul antrenor al Simonei Halep, australianul Darren Cahill, alaturi de care sportiva a lucrat șase ani, timp in care a avut și cele mai multe performanțe, a reacționat in scandalul de dopaj care o privește și a postat un mesaj pe Instagram. El se declara convins ca Simona Halep este victima unei erori,…

- Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep, a postat pe contul sau de Instagram un mesaj de susținere pentru romanca, dupa ce aceasta a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului. Acesta a anunțat ca este alaturi de dubla caștigatoare de Grand Slam pana la capat.…

- Dupa divorțul de fostul soț, Simona Halep traiește o viața mult mai liniștita. Și asta pentru ca, acum, jurcatoarea de tenis se preocupa mult mai mult de ea. Și asta o spun postarile pe care sportiva le face pe rețelele sociale. De curand, Simona a fost surpinsa intr-o postare in care apare alaturi…