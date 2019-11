Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal antiterorist marocan a confirmat miercuri in apel condamnarea la moarte a trei barbati pentru asasinarea prin decapitare a doua turiste scandinave in decembrie anul trecut, in Maroc, in numele jihadistilor din gruparea Stat Islamic (SI), informeaza AFP potrivit Agerpres Pedeapsa pentru…

- Acesti barbati si femei, membri ai unuia si aceluiasi clan de romi sedentarizati, au fost condamnati de Tribunalul din Paris pentru "trafic de minori, posesie de bunuri furate, spalare de bani si asociere in scop infractional". In total, ei au fost condamnati la 113 de ani de inchisoare, precum si la…

- Un scandal izbucnit la Cluj-Napoca zguduie sistemul medical din Romania. Mai mulți medici de la Clinica de Chirurgie și Ortopedie Pediatrica din cadrul Spitalului de copii Cluj-Napoca s-au plans ca nu pot lucra in condiții optime din cauza calitații proaste a materialelor. Mai exact, ei au fost obligați…

- Un bebeluș a murit dupa ce a fost trimis la morga spitalului, deși era inca in viața. Medicii care au declarat moartea bebelușului risca sa fie condamnați la 20 de ani de inchisoare. Tragedia a avut loc intr-un centru medical din Atyrau, Kazahstan, potrivit Daily Mail. Bebelușul a fost declarat mort…

- In urma publicarii articolului „Top 10 spitale din Romania unde pacienților li se cere șpaga. Spitalul Universitar de Urgența București conduce clasamentul rușinii”, cei de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” au transmis un mesaj ca drept la replica.

- Prezenta unui urs a fost semnalata, miercuri, in cartierul Sumuleu din Miercurea Ciuc, locuitorii orasului fiind avertizati de existenta pericolului printr-un mesaj Ro-Alert. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu, a declarat, pentru…

- Un barbat de 43 de ani din Iasi este internat in sectia de Anestezie Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infectioase, fiind diagnosticat cu malarie. Barbatul lucreaza in constructii, in Coasta de Fildes. Barbatul a fost internat in urma cu cateva zile la Iasi, dupa ce s- a simtit tau. In cursul zilei…

- Primul centru oncologic de terapie personalizata din estul Uniunii Europene se va construi la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, unde vor putea fi tratate atat tumorile pulmonare, cat si cele ale altor organe metastazate. "Vrem sa realizam un sistem de radio-chirurgie, cu acuratete…