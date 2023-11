Cum au ajuns medicamentele pentru slăbit unele din cele mai râvnite beneficii extrasalariale Nebunia din jurul medicamentelor scumpe pentru pierderea in greutate a facut ca multi oameni sa ceara aceste tratamente de slabit in cadrul planurilor de sanatate sponsorizate de companii, devenind unul dintre beneficiile cele mai cautate de catre salariați, scrie Bloomberg, citat de ZF, conform Mediafax. In timp ce mai putin de jumatate dintre marii angajatori acopera in prezent noua generatie de medicamente pentru obezitate, alti 18% spun ca iau in considerare posibilitatea de a le adauga, pe fondul interesului crescand, potrivit rezultatelor preliminare ale celor 1 062 de firme chestionate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noua clasa de medicamente pentru pierderea in greutate ar putea transforma sistemul de sanatate din America și nu numai. Aceste noi tratamente ar putea fi folosite pentru tratarea dependenței de subsanțe, scrie Reuters.

- A facut schimbari majore in viața sa, iar rezultatele sunt imposibil de trecut cu vederea. Afla cine este cantareața de muzica populara care face furori cu felul in care arata. A slabit spectaculos, se simte excelent și nu ezita sa iși etaleze in mediul online trupul ca tras prin inel, insa nu toți…

- Interesul multor consumatori pentru medicamente pentru slabit aduce beneficii economice nu numai pentru companiile care le produc, ci și pentru alte firme care furnizeaza echipamente și ustensile de administrare. Mulți producatori investesc miliarde de dolari pentru a extinde sau a pentru construi fabrici…

- Un nou studiu sugereaza ca persoanele care iau medicamente injectabile populare pentru pierderea in greutate, inclusiv Wegovy, Ozempic, Saxenda și Victoza, pot prezenta un risc mai mare de probleme digestive grave, cum ar fi paralizia stomacului, pancreatita și obstrucțiile intestinale.

- Rolul Somnului in Metabolism Unul dintre modurile in care somnul te ajuta sa slabești este prin influențarea metabolismului tau. Atunci cand dormi, corpul tau intra intr-un proces de regenerare și reparare. Acest proces necesita energie, ceea ce inseamna ca arderea caloriilor are loc și in timpul somnului.…

- Rusia impreuna cu Turcia și Qatar, pregatesc un nou acord care sa inlocuiasca acordul cu cereale, la care Putin a renunțat in urma cu o luna, scrie tabloidul german Bild. Jurnaliștii au studiat corespondența oficiala dintre Ministerul de Externe și ambasadele Rusiei și Turciei in perioada 21 iulie –…

- Un nou studiu arata ca 93 de milioane de oameni doar din SUA ar putea beneficia de noul medicament pentru slabit, Wegovy. O analiza pe un numar de 3.999 de adulți estimeaza ca o doza de 2,4 miligrame de Wegovy ar putea fi potrivita pentru cei care sunt obezi sau supraponderali.

- Avutia globala a gospodariilor a scazut anul trecut, pentru prima data dupa criza financiara din 2008, pe masura ce inflatia si aprecierea dolarului american a dus la diminuarea partrimoniului privat cu 11.300 miliarde de dolari, transmite Bloomberg.Potrivit unui raport anual al bancii elvetiene Credit…