Stiri pe aceeasi tema

- Jon Peters a dezvaluit pentru Page Six de ce s-a desparțit de Pamela Anderson la doar 12 zile de cand s-au casatorit in secret. Acesta susține ca i-a platit actriței datorii de 200.000 de dolari și i-a cumparat o noua garderoba. Producatorul de dilm in varsta de 74 de ani spune ca este „un fraier batran”.…

- Jennifer Aniston trebuie sa renunțe la un lucru care o ajuta sa treaca peste zilele dificile daca vrea sa il recucereasca pe fostul ei soț, actorul Brad Pitt. Potrivit Mirror Online , care citeaza surse apropiate actriței de la Hollywood, Aniston trebuie sa renunțe de tot la alcool pentru a avea vreo…

- Pamela Anderson și soțul ei, Jon Peters, s-au desparțit dupa 12 zile de cand și-au jurat iubire veșnica. Iar vestea a șocat intreaga lume care nu a putut sa nu iși puna intrebarea: „De ce?”. Pamela și Jon au mai avut o relație in urma cu 30 de ani, insa atunci soarta le-a fost potrivnica. Anul trecut…

- Ciara le-a facut tuturor o surpriza de proporții cand a aparut la petrecerea Vanity Fair, organizata imaediat dupa incheierea galei Oscar 2020. Doar ca aceasta nu a surprins doar prin apariția ei, ci și prin felul in care arata. Artista a dezvaluit, cu aceasta ocazie, ca este insarcinata. Ciara și-a…

- Robert Pattison a fost declarat cel mai chipeș barbat din lume. Decizia a fost luata in urma unor masuratori ce se raporteaza șa Secțiunea de Aur definita de artiștii din Grecia Antica. Actorul britanic a obținut un procent de 92.15 al perfecțiunii fizice. O analiza atenta facuta de medicul estetician…

- Pamela Anderson, in varsta de 52 de ani, s-a desparțit de soțul ei, Jon Peters (74 ani), la doar 12 zile de cand s-au casatorit in secret. Actrița a confirmat desparțirea pentru CNN : „Am fost emoționata de caldura cu care a fost intampinata uniunea mea cu Jon. Am fi foarte recunoscatori pentru susținerea…

- Brad Pitt și Jennifer Aniston au participat, duminica noapte, la gala premiilor SAG, ce a avut loc in Los Angeles, California. Aici, cei doi au fost surprinși in diverse ipostaze care au dat de ințeles ca cei doi sunt mai mult decat prieteni. Deși nu au aparut impreuna pe covorul roșu, cei doi și-au…

- Screen Actors Guild Awards sau premiile SAG au fost decernate duminica noapte, la Los Angeles, California. Printre caștigatpri se afla serialul „The Crown”, Brad Pitt și Joaquin Phoenix și Jennifer Aniston. Și cum aceasta gala este una dintre cele mai importante ale industriei de film, vedetele au vrut…