Cum arată Xiaomi 13 Pro? Iată cele mai clare imagini de până acum Peste o saptamana Qualcomm va organiza un eveniment oficial, in cadrul caruia va prezenta procesorul flagship Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Apoi va incepe o serie de lansari de telefoane flagship cu acest procesor la interior. Primul ar putea fi chiar Xiaomi 13 Pro, care apare alaturi de Xiaomi 13 azi intr-o serie de imagini scapate pe Internet. Acestea sunt randari realizate de zvonaci precum @OnLeaks, care are informatii despre designul telefonului, dar si fisiere CAD. Xiaomi 13 va fi o serie de telefoane, care va include cel mai probabil un model Xiaomi 13 de baza, un Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

