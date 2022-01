Cum „arată” Unirea Principatelor Române la Casa Artelor Dinu Lipatti din Capitală Iubitorii de arta, cultura și istorie sunt invitați sambata, 22 ianuarie, incepand cu orele 18:00, la cea de-a IV-a Ediție a evenimentului Unirea Principatelor Romane. Evenimentul face parte din Programul – Sarbatori Naționalea a Casei Lipatti și are ca scop promovarea valorilor, istoriei, identitații naționale și personalitaților culturale și istorice, care prin contribuția lor semnificativa au adus un aport important la consolidarea și imbogațirea moștenirii noastre culturale. La implinirea a 163 de ani de la infaptuirea Unirii Principatelor Romane, realizata sub conducerea domnitorului Alexandru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Hyundai Motor prevede un viitor interactiv si partial virtual pe care il numeste ”metamobilitate”, in care o varietate de dispozitive robotice interactioneaza cu oamenii pentru a oferi o gama larga de servicii de mobilitate, de la transportul individual autonom la controlul de la distanta al robotilor…

- In loc sa ajute, tehnologia mai mult incurca la Giurgiu, acolo unde sistemul informatic cu care lucreaza Direcția locala de Taxe și Impozite a determinat inchiderea ghișeelor instituției. An de an, primele zile lucratoare din ianuarie aduc cozi la ghișelele Direcției de Taxe și Impozite, acolo unde…

- Scena politica s-a imbogațit de marți cu un nou partid parlamentar – „Forța Dreptei”, creat de fostul lider liberal Ludovic Orban și parlamentarii care au decis sa i se alature. „Am luat decizia de a pune bazele unei noi construcții politice de centru-dreapta. Noi consideram ca este o obligație democratica…

- Directorul uzinei de la Babeni a declarat ca exclude posibilitatea ca uzina sa fi explodat pur și simplu și banuiește ca de vina ar fi un muncitor care ar fi facut o manevra greșita. ”In acea incapere, tehnologia de lucru spune ca o singura persoana și maxim 10% din timp. Imi pare rau sa o spun, dar…

- Daniel Radclife, Ruper Grint și Emma Watson se vor reuni cu ocazia implinirii a 20 de ani de la proiecția primului film. Cu aceasta ocazie, o editie speciala HBO Max intitulata „Return to Hogwarts” va fi lansata pe 1 ianuarie 2022, a anuntat platforma de streaming. Cei trei actori principali ai filmului…

- Liderul liberal, premierul demis Florin Cițu neaga orice discuție referitoare la un posibil premier atat timp cat nu ar fi finalizat un program de guvernare. Conform acestuia, echipa de negociere a PNL are un mandat clar: „O majoritate in jurul Partidului Național Liberal. Orice alta modificare trebuie…

- Directorul regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Hans Kluge, a avertizat marti ca Europa se va confrunta cu “o iarna grea” ca urmare a cresterii numarului de cazuri de COVID-19. Hans Kluge a participat la deschiderea celui de-al 44-lea Congres Mondial al Spitalelor, care se desfasoara…

- Secretarul american pentru securitate interna, Alejandro Mayorkas, a declarat, marti, ca Statele Unite iau in considerare adaugarea a patru tari in programul de renuntare la obligativitatea vizelor (visa waiver), care permite deplasarea in Statele Unite fara viza pentru o sedere de pana la 90 de zile,…