Cum arată Thalia în costum de baie la aproape 50 de ani In vara anului 2021, Thalia va implini 50 de ani. Solista se menține insa extrem de bine in forma și, mai mult decat atat, nu se sfiește sa se afișeze in ipostaze sexy in mediul online. Recent, pe contul personal de Instagram, artista a publicat doua imagini in costum de baie. In dreptul fotografiilor, Thalia a scris un mesaj prin intermediul caruia incurajeaza femeile sa se exprime liber. Cum arata Thalia in costum de baie la aproape 50 de ani „A spune ca o femeie trebuie sa se comporte intr-un anumit fel pentru a se distinge și a fi considerata femeie presupune o gandire mult prea limitata. Femeia… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

