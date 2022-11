Stiri pe aceeasi tema

- In Coreea de Sud exista cel mai mare rollercoaster pietonal din lume. Dimensiunile sunt uriase, iar panorama oferita este fabuloasa. Rollercoasterul Space Walk este luminat doar de leduri si este proiectat sa reziste la un cutremur de 6,5 grade. Space Walk este un atfel de rollercoaster. Te poti plimba…

- Cel putin 132 de persoane si-au pierdut viata dupa ce un pod pietonal din epoca coloniala s-a prabusit duminica seara in statul Gujarat din vestul Indiei, informeaza AFP, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un proiect de construire a unui nou corp, cu 500 de locuri de cazare la Penitenciarul Bistrița, ar urma sa intre in linie dreapta, azi, 21 octombrie, fiind data limita la care se pot depune propuneri. Penitenciarul Bistrița solicita fonduri pentru realizarea unui nou corp in regim S+P+2 E. „Prin proiect…

- Pe rețelele sociale au aparut imagini cu momentul in care o racheta ruseasca lovește in plin un pod pietonal, folosit și de bicicliști, care face legatura, peste Nipru, intre un parc și centrul Kievului. Podul, cunoscut și sub denumirea „podul Kliciko” (de la denumirea primarului Kievului, Vladimir…

- Edilul sectorului 4 a anunțat sambata, 3 septembrie, ca circulația in Pasajul Unirea și la pasajul pietonal de la Eroii Revoluției va incepe duminica seara, in jurul orei 20.00, dupa luni de lucrari care au generat blocaj in trafic. „Incepand de maine, probabil in jurul orelor 20.00, circulația in Pasajul…

- ????Lucrarile de modernizare a centrului pietonal avanseaza tot mai mult. Saptamana aceasta continua lucrarile de montare a pavajului, totodata a fost realizata structura de beton pe care se va reloca

- Dupa o serie de imagini teaser, chinezii de la SAIC au lansat, oficial, noul MG7. Un varf de gama și primul membru al gamei Black Label Series. Sedanul destinat pieței din China mizeaza pe un design agresiv, cu jante supradimensionate, geamuri fara rama, silueta de coupe, eleron activ și patru terminații…

- O piscina cu apa curata și clara nu este doar atractiva pentru inot, ci și sigura pentru sanatatea utilizatorilor. Unul dintre procesele importante pentru menținerea bazinului limpede este recircularea apei. Iata de ce este important acest sistem, cum funcționeaza și care sunt criteriile de selecție…