Stiri pe aceeasi tema

- Giuliei Anghelescu și Vlad Huidu au participat impreuna la America Express, noul sezon, ce se va difuza in curand la Antena 1. Cei doi sunt casatoriți de mulți ani, au impreuna doi copii și se ințeleg de minune. Invitați la Xtra Night Show, aceștia au vorbit despre experiența din show și despre cum…

- In episodul 4 din Jurnal de calatorie, Romica Țociu și fiul sau, Catalin, au vorbit despre cea mai mare aventura din viața lor. Cei doi au fost filmați in ipostaze inedite pe Drumul Soarelui din America Express. Urmarește videoclipul de mai jos pentru a vedea situațiile neașteptate prin care au trecut.

- La data de 17 septembrie 2023, in jurul orei 22.30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Vințu de Jos au fost sesizați de catre o femeie de 25 de ani, din comuna Berghin, cu privire la faptul ca soțul sau se manifesta violent. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, in…

- Oana, fiica soților morți in urma exploziei de la Crevedia, spune ca ea și soțul sau au fost agresați de polițiștii care au insoțit-o in curtea parinților sai. Ba chiar, soțul ei s-a ales și cu dosar penal. Intre timp IPJ Dambovița a transmis, miercuri, ca a deschis o ancheta interna. Imagini din curtea…

- Sandra Izbașa și Razvan Banica și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu, iar cei doi au fost atenți la cele mai mici detalii pentru a ieși totul perfect intr-o zi atat de speciala. Razvan Banica și-a surprins soția cu o surpriza de proporții, iar cei doi au stralucit pe ringul de dans.

- In urma cu doar o zi, Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan, au trait momente unice și speciale, iar asta pentru ca au fost nași de botez. Pe rețelele personale de socializare, cantareața a publicat mai multe imagini de la eveniment. Iata ce a pus artista pe contul ei de Instagram!

- Actrița Brigitte Bardot, in varsta de 88 de ani, a ajuns in atenția specialiștilor in sanatate, dupa ce a prezentat probleme de respirație. Evenimentul a avut loc miercuri, 19 iulie. Partenerul de viața al legendarei vedete a oferit detalii despre starea in care se afla soția lui. Brigitte Bardot, probleme…