Cum arată soția lui Marius Moga nemachiată Bianca Lapuște (27 de ani) și Marius Moga (39 de ani) formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbizul romanesc. Bianca este foarte activa pe rețelele de socializare și iși surprinde adesea fanii și urmaritorii cu fel de fel de postari inedite. Recent, soția lui Marius Moga a postat pe pagina sa de Instagram cateva fotografii in care apare nemachiata. Pozele au fost foarte apreciate de internauți, aceștia trimițandu-i o mulțime de mesaje apreciative cu privire la cat este de frumoasa naturala, fara pic de machiaj. Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Soția lui Viorel Stegaru nu are nevoie de prea multe prezentari. A devenit cunoscuta publicului din Romania dupa ce a aparut la Antena 1 in ianuarie anul trecut. Vulpița și Viorel au facut spectacol timp de noua luni, aparand pe sticla in fiecare zi, la Acces Direct. Dupa ce și-a facut cont de Instagram,…

- Bianca Lapuște, una dintre cele mai telegenice vedete TV, a renunțat la meseria de reporter PRO TV, pentru o viața in tihna, unde rolurile de mama și de soție primeaza. Soția lui Marius Moga a devenit insa vioara intai la firma de producție a celebrului compozitor. Recent, a facut spectacol pe Instagram…

- Bianca Lapuște uimește din nou cu ultima sa apriție din mediul online. Soția lui Marius Moga s-a pozat mai naturala ca oricand și a urcat imaginile pe o rețea de socialziare, unde fanii sai au laudat-o pentru trasaturile unice, care niciodata nu au necesitat imbunatațiri artificiale.

- Bianca Lapuște și-a surprins fanii de pe Instagram, dupa ce a postat o imagine in care apare fara strop de machiaj. De altfel, prietenii virtuali nu au avut șansa sa o vada pe soția lui Marius Moga intr-o astfel de ipostaza. Imaginea a strans zeci de like-uri și comentarii din partea celor care o urmaresc…

- Cum arata copiii lui Kim Kardashian acum Intr-o perioada destul de zbuciumata a vieții sale, Kim Kardashian alege sa petreaca timp de calitate alaturi de copii ei. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Kim Kardashian West (@kimkardashian) Recent, diva a postat pe Instagram fotografii…

- Marius Moga și soția lui sunt impreuna din 2014, iar in 2015 cei doi au devenit pentru prima oara parinți. Maria are acum 5 ani și le-a marturisit parinților ei, ca ili dorește un frațior sau o surioara. De altfel, artistul și fosta vedeta Pro TV au in plan deja acest lucru „Ne mai dorim un copil.…